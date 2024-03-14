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Malatya'da nitelikli hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da düzenlenen nitelikli hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen "nitelikli hırsızlık" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki nitelikli hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle sosyal medya programları ve internet tabanlı iletişim programlarından haberleştikleri, hırsızlık yaptıkları bina içerisinde ise telsizlerle iletişim halinde oldukları, eylemleri müşterek gerçekleştirdikleri tespit edildi.

60 günlük teknik takip sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve depolarındaki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 80,67 gram sentetik uyuşturucu, 1 bıçak, 6 telsiz, 3 telsiz şarj aleti ile ikamet ve iş yerinden çalınan 48 bin TL'lik çek ile kolye, bileklikler gibi ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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