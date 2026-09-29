Malatya'da narkotik operasyonunda 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi

Malatya'da narkotik operasyonunda 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Malatya'da 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına fiziki takip sonucu operasyon düzenledi.
Ekipler, 4 ikamet ve 1 araçta yaptığı aramada 2 bin 980 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA