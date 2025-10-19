Haberler

Malatya'da Muhtarlar Günü Törenleri
Malatya'nın Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerde muhtarlar, Atatürk anıtlarına çelenk sundu ve muhtarlığın önemi vurgulandı.

Malatya'nın Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı'nda saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Tunç, buradaki konuşmasında, muhtarların vatandaşların dert ve tasalarına ortaklık ettiğini ifade etti.

Doğanşehir

19 Ekim muhtarlar günü Doğanşehir'de törenle kutlandı

Doğanşehir'de de Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda, 39 mahallenin muhtarları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sema, yaptığı açıklamada, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
