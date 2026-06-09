Malatya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Emrah Ertan, aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertan'ın, 2012'de düşürülen askeri uçağın pilotu Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emrah Ertan (27) idaresindeki 44 AIL 998 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ertan, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emrah Ertan, hastanede hayatını kaybetti.
Öte yandan Emrah Ertan'ın, 2012 yılında Doğu Akdeniz'de düşürülen Türk askeri uçağının pilotlarından Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.