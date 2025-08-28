Malatya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Mustafa Al'ın kullandığı 44 J 1506 plakalı minibüs ile Ekrem Teciman'ın kullandığı 34 CRT 561 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ekrem Teciman ve otomobildeki Hamit Ö., Necati Ö. ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.