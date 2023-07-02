Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Malatya'da iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kaza Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi ve sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Diğer kaza ise Çevreyolu Mişmiş Park Karşısı'nda gerçekleşti ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.