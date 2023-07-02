Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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Malatya'da iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kaza Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi ve sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Diğer kaza ise Çevreyolu Mişmiş Park Karşısı'nda gerçekleşti ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 06 AE 9816 plakalı otomobil Yeşilyurt Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A. yaralandı.
Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çevreyolu Mişmiş Park Karşısı'nda ise 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan H.P ile D.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.