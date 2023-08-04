Malatya'da mevsimlik tarım işçileri kayısı hasadında çalışıyor

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da mevsimlik tarım işçilerinin kayısı mesaisi sürüyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü ve kentte birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasat sürüyor. Haziran ayında başlayan ve Ağustos ayının sonlarına doğru tamamlanması beklenen kayısı hasadında çevre illerden gelen yaklaşık 20 bin mevsimlik tarım işçisi de mesai yapıyor. Günün ilk ışıklarıyla kayısı bahçelerinde toplanan ürünler kükürtleme çalışmalarının ardından güneşte kurutularak çekirdekten ayrılma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ihracat öncesi son halini alıyor. Aile ekonomisine katkı sunmak için Şanlıurfa'dan kayısı hasadında çalışmak üzere Malatya'ya geldiklerini belirten mevsimlik tarım işçileri buradaki çalışmalarının ardından Karadeniz'e fındık hasadı için geçeceklerini söyledi.

Kayısı üreticisi Erdoğan Gülpınar ise zirai don ve dolu yağışları nedeniyle beklenen verimi alamadıklarını kaydederek, "Bu yıl Malatya bir çok felaketle birlikte dolu ve don olayları kayısıya zarar verdi beklediğimiz verimi alamadık. Hasadı tamamladık patik yapıyoruz. Şanlıurfa'dan gelen yaklaşık 20 tarım işçisi çalışıyor işçilerimizde memnunuz. Ova kesimlerde patik işlemleri tamamlanmak üzere rakımı yüksek olan bölgelerde ise hasat sürüyor" diye konuştu - MALATYA