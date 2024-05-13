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Malatya'da Meslekler ve Hukuk Çalıştayı düzenlendi

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İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından düzenlenen çalıştayda, mülki idare amirinin önemi ve değerlendirme yetisi üzerine konuşuldu. Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir ve Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak da konuşmacılar arasındaydı.

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından Meslekler ve Hukuk Çalıştayı gerçekleştirildi.

Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, mülki idare amirinin her konuda değerlendirme, önemini ve ardını hesaplama yetisi olması gerektiğini belirtti.

Özdemir, bunun birçok kurumun mevzuatıyla yüz yüze kalması dolayısıyla edinmiş olduğu tecrübenin tezahürü olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ise Türk milletinin köklü bir millet olduğunu devlet geleneğinin de bin yıllara dayandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Özer Özdemir Malatya Hukuk Eğitim Güncel Haberler

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