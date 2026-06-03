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Malatya'da askeri helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde mantar toplarken kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz, sarp arazi nedeniyle askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunuyor.

Malatya'da askeri helikopter mantar topladığı esnada kalp krizi geçiren kişi için havalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde mantar toplamak için araziye çıkan Selim Kaygusuz'un kalp krizi geçirdiğini öğrenen İrfan Kaygusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Kalp krizi geçiren Kaygusuz'un bulunduğu arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle AFAD ve UMKE tarafından 2. Ordu Komutanlığından askeri helikopter talebinde bulunuldu.

Askeri helikopterle kurtarılan Kaygusuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaygusuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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