Malatya'da kumar oynatılan 2 iş yeri mühürlendi
Malatya'da kumar oynanmasına ve oynatılmasına imkan sağladığı tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi.
Malatya'da kumar oynanmasına ve oynatılmasına imkan sağladığı tespit edilen 2 iş yeri mühürlendi.
Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü denetimler kapsamında, Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi.
Denetimlerde, iş yerlerinde kumar oynanmasına ve oynatılmasına imkan sağlandığı belirlendi.
İlgili mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 iş yeri, ekiplerce mühürlenerek faaliyetten men edildi.
Kaynak: AA