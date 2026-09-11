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Malatya'da kumar operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Malatya'da kumar operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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Malatya'da kumar oynatılmasına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da kumar oynatılmasına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi'nde 3 iş yerine ve 5 derneğe operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda kumar oyunu esnasında elde edilen 14 bin lira, kumar kayıtlarının tutulduğu ajandalar, senet defteri, 12 uyuşturucu hap, 59 fişek ile kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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