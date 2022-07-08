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Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yenen (42) yönetimindeki 35 ATV 51 plakalı otomobil, Cafana Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hatice Korkmaz (40), Fatma Aybala (2) ve Hatice Mina Yenen (9) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yenen'in, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.

AA / Kadir Aydın - Güncel

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