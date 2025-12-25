Haberler

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

Güncelleme:
Malatya'nın Tandoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, bir iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tandoğan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 DD 573 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iş yerine girdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
