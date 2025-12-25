Malatya'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Malatya'nın Tandoğan Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, bir iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tandoğan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 DD 573 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iş yerine girdi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde otomobilin iş yerine girmesi ve çalışanlarla müşterilerin kaçması yer aldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel