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Malatya'da Kömür Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Malatya'da Kömür Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle tünelde çift yönlü ulaşım kapatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kömür yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ndeki Erkenek Tüneli'nde seyir halindeki kömür yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 araçla müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli'nde kömür yüklü bir kamyonda yangın ihbarının alındığını belirterek, "Ekiplerimiz yönlendirilmiş. Yoğun duman nedeniyle zorlukla müdahale edilerek araç yangını söndürülmüş. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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