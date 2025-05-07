Malatya'da Kocası Tarafından Silahla Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kocası ile yaşadığı tartışmanın ardından İ.E.Ç. tarafından silahla yaralanan M.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri İ.E.Ç'yi gözaltına aldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden İ.E.Ç. ile karısı M.Ç. arasında tartışma yaşandı.
Kocasının silahla yaraladığı M.Ç. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri İ.E.Ç'yi gözaltına aldı.
Yaralı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel