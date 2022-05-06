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Son dakika! Malatya'da kız isteme kavgası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Malatya'da kız isteme kavgası: 1 ölü

Son dakika haberleri... Malatya'da kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Malatya'da kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sularında Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Y. (22) ile S.G. (32) arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Bilal Y. ağır yaralandı. Yaralı genç kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Y.'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - Selçuk Dönmez - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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