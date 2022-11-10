Malatya'da kediyi fırında yakarak öldüren sanık mahkemeye çıktı: Kendimde değildim

Malatya Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 18 yaşındaki B.B., 18 Ekim gecesi sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olmuştu. Olayı güvenlik kamerası görüntülerinden fark eden iş yeri sahibi O.Ö. emniyete haber vermişti. Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI

Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde B.B.'nin yargılanmasına başlanıldı. "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

OLAY SIRASINDA KENDİNDE DEĞİLMİŞ

Duruşmada iş yeri sahibi O.Ö. ile Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Sanık B.B, savunmasında, olay sırasında kendinde olmadığını iddia ederek,pişman olduğunu söyledi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin raporların beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.