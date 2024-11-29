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Malatya'da Kaza: İki Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kaza: İki Kadın Hayatını Kaybetti
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Malatya-Doğanşehir kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadının otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın ardından sürücü jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışanlara otomobilin çarpması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya- Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, görümce olan Sultan ve Rukiye Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Ekici ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinde yakalandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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