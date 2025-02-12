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Malatya'da Kayısı Üretimi İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Malatya'da Kayısı Üretimi İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi
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Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Kayısı Entegre Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) toplantısı yapıldı. Ziraat Mühendisi ve Teknikeri, kayısı üretimi ile ilgili çeşitli konularda eğitim verdiler.

Malatya'nın Kale ilçesinde çiftçilere yönelik Kayısı Entegre Mücadele ve Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) toplantısı yapıldı.

Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, kayısı üretimi ve bakımı ile ilgili çiftçilere bilgi verdi.

Ziraat Teknikeri Ali Biri de çiftçilere fidan dikimi, ilaçlama, sulama ve toprak numunesi alma tekniklerini gösterdi.

Eğitime, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
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