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Hekimhan'da Yüksek Rakımda Kayısı Hasadı Başladı

Hekimhan'da Yüksek Rakımda Kayısı Hasadı Başladı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1800 rakımlı Kurşunlu Mahallesi'nde kayısı hasadı başladı. Muhtar Hüseyin Gider, geçen yılın olumsuzluklarının ardından bu yıl verimin iyi olduğunu ve susuz tarımla yetişen kayısının kalitesinin yüksek olduğunu belirtti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kayısı hasadı devam ediyor.

Kentte rakımı düşük bölgelerde meyve büyük ölçüde toplandı, 1800 rakımdaki Kurşunlu Mahallesi'nde ise hasada yaklaşık bir hafta önce başlandı.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider, AA muhabirine, bu yıl kayısı veriminin iyi olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların ardından bu sezon üreticilerin yüzünün güldüğünü ifade eden Gider, "Geçen sene Türkiye'de neredeyse hiçbir meyve yoktu. Bu yıl ise Allah'a şükür bereketli bir sezon geçiriyoruz. Kayısımız oldukça verimli. Kurşunlu'da yetişen kayısı susuz tarım koşullarında üretildiği için farklı bir aroma ve kaliteye sahip." dedi.

Hasadın 2-3 hafta sürmesini beklediklerini belirten Gider, bahçelerde Şırnak ve Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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