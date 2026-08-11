Hekimhan'da Yüksek Rakımda Kayısı Hasadı Başladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kayısı hasadı devam ediyor.

Kentte rakımı düşük bölgelerde meyve büyük ölçüde toplandı, 1800 rakımdaki Kurşunlu Mahallesi'nde ise hasada yaklaşık bir hafta önce başlandı.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider, AA muhabirine, bu yıl kayısı veriminin iyi olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların ardından bu sezon üreticilerin yüzünün güldüğünü ifade eden Gider, "Geçen sene Türkiye'de neredeyse hiçbir meyve yoktu. Bu yıl ise Allah'a şükür bereketli bir sezon geçiriyoruz. Kayısımız oldukça verimli. Kurşunlu'da yetişen kayısı susuz tarım koşullarında üretildiği için farklı bir aroma ve kaliteye sahip." dedi.

Hasadın 2-3 hafta sürmesini beklediklerini belirten Gider, bahçelerde Şırnak ve Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA