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Malatya'da Kayıp Kişi Ormanlık Alanda Bulundu

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan Ş.D., ormanlık bir alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Vali Seddar Yavuz, arama çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Vali Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün ilçeye bağlı Üran Mahallesi'nde aklı dengesi yerinde olmayan Ş.D'nin kayıp ihbarını aldıklarını söyledi.

Yavuz, jandarma ekiplerinin dron, iz köpeği ve çok sayıda personel ile yapılan aramalar sonucunda Ş.D'nin 7 kilometre uzakta ormanlık alanda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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