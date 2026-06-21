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Adalet Bakanı Gürlek: "Malatya'daki Aysel Yıldırım Cinayetinde 4 Kişi Gözaltına Alındı"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğini, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini, yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır."

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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