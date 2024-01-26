Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Malatya'da belediye ekipleri, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren karla mücadele ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Malatya'da belediye ekipleri, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren karla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, 450 personel ve 240 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapan ekiplerin çalışması sayesinde kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi, mahalleler, caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekiplerin 24 saat esasına göre görev yattığını, olası acil durumlar için de hazır ekip bekletildiğini belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yoğun kar yağışının ardından ilçenin farklı noktalarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan Darende ilçesinde de etkili olan kar yağışı, Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi gibi ilçenin eşsiz güzellikteki tarihi ve turistik yapıları beyaza bürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

Battalgazi Malatya Hava Durumu Yerel Haberler Belediye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title