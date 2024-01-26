Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da belediye ekipleri, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren karla mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, 450 personel ve 240 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapan ekiplerin çalışması sayesinde kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Battalgazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi, mahalleler, caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ekiplerin 24 saat esasına göre görev yattığını, olası acil durumlar için de hazır ekip bekletildiğini belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Temizlik ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yoğun kar yağışının ardından ilçenin farklı noktalarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan Darende ilçesinde de etkili olan kar yağışı, Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi gibi ilçenin eşsiz güzellikteki tarihi ve turistik yapıları beyaza bürüdü.