Kargo ile gümrük kaçağı ürün sevkiyatına polis darbesi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Malatya polisi bir kargo kamyonuna düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.
Malatya polisi bir kargo kamyonuna düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM çerçevesinde Elazığ-Malatya uygulama noktasında durdurulan bir kargo kamyonunda arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, 6 koli içinde 435 kilogram gümrük kaçağı paketlenmiş tütün, bin 385 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 500 adet gümrük kaçağı puro, 470 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 bin adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Gönderici 2 şahısla ilgili yasal tahkikata başlandı. - MALATYA
İhlas Haber Ajansı / Güncel