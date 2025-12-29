Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi (2)

KAYAN ARAÇLAR KAMERADA

Malatya'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabah yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Yollar buz pistine dönerken, farklı noktalarda çeşitli kazalar meydana geldi. Kayan araçlar güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sürücüleri uyararak yollarda tuzlama çalışmalarını sıklaştırdı. Görüntülere göre; buzlu yolda kayan bir araç, yan yattı. Yan yatan aracının başında bekleyen sürücü, kayan başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başka bir kazada da kayan araç, otobüs durağında bekleyenlere doğru ilerledi. Kayarak gelen aracı gören duraktakiler, kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu.

Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA