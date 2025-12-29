Haberler

Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi (2)

Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi (2)
Malatya'da etkili olan kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Buzlu yolda kayan araçlar kameralara yansıdı, kazalar meydana geldi. Ekipler, yollarda tuzlama çalışmalarını hızlandırdı.

KAYAN ARAÇLAR KAMERADA

Malatya'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabah yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Yollar buz pistine dönerken, farklı noktalarda çeşitli kazalar meydana geldi. Kayan araçlar güvenlik kamerasına yansırken, ekipler sürücüleri uyararak yollarda tuzlama çalışmalarını sıklaştırdı. Görüntülere göre; buzlu yolda kayan bir araç, yan yattı. Yan yatan aracının başında bekleyen sürücü, kayan başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başka bir kazada da kayan araç, otobüs durağında bekleyenlere doğru ilerledi. Kayarak gelen aracı gören duraktakiler, kaçarak son anda ezilmekten kurtuldu.

