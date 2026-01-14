Haberler

Malatya'da kar nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 66 mahallenin yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. 1520 kilometre yolun temizlendiği belirtiliyor.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 66 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle kırsal kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Akçadağ'da 3, Arapgir'de 3, Arguvan'da 5, Darende'de 19, Doğanşehir'de 3, Hekimhan'da 10, Kale'de 1, Kuluncak'ta 3, Pütürge'de 18 ve Yazıhan'da 1 olmak üzere toplam 66 mahallede 1520 kilometre yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel


