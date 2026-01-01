Malatya 'da okullara kar tatili

MALATYA'da dün sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın eğitim öğretime bir günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, Malul ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.