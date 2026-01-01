Haberler

Malatya 'da okullara kar tatili

Malatya 'da okullara kar tatili
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

MALATYA'da dün sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın eğitim öğretime bir günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, Malul ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 15 ilimizde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak