Malatya'da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

MALATYA'da kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde mağduriyet yaşanmaması için kaymakamlıklar tarafından eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerde aynı gün idari sayılacağı ifade edildi.