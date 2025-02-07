İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı, kent ve ilçe merkezlerini beyaz örtüyle kapladı. Belediyenin ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Malatya'da kar yağışı, kent ve ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.

Yoğun yağış dolayısıyla belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ana arterler ve kırsal mahalle yollarındaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarıda bulundu, dikkatli olmalarını istedi.

Darende ilçesinde karın keyfini çıkaran çocuklar, kartopu oynadı, kızakla kaydı.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
img

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
img

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
img

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
97 yıllık belge ortaya çıktı! MİT casus taktiklerini paylaştı

MİT casus taktiklerini paylaştı
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.