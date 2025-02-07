Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor
Malatya'da etkili olan kar yağışı, kent ve ilçe merkezlerini beyaz örtüyle kapladı. Belediyenin ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Malatya'da kar yağışı, kent ve ilçe merkezlerini beyaza bürüdü.
Yoğun yağış dolayısıyla belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ana arterler ve kırsal mahalle yollarındaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Yetkililer, sürücülere kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarıda bulundu, dikkatli olmalarını istedi.
Darende ilçesinde karın keyfini çıkaran çocuklar, kartopu oynadı, kızakla kaydı.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel