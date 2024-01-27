Malatya'da kar nedeniyle 129 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Malatya'nın 12 ilçesinde kar nedeniyle 129 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde görülen kar, bazı ilçeler ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

İl genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın etkisini artırdığı yüksek kesimler ve kırsal alanlarda kapanan yolların açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gayret gösteriyor.

Gün içerisinde kapanan birçok mahallenin yolunu ulaşıma açan ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ilçelerden Akçadağ'da 7, Arguvan'da 3, Battalgazi'de 13, Darende'de 20, Doğanşehir'de 10, Doğanyol'da 2, Hekimhan'da 20, Kale'de 7, Kuluncak'ta 10, Pütürge'de 22, Yazıhan'da 7, Yeşilyurt'ta 8 olmak üzere 129 mahallenin yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.