Malatya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Barış Güzel idaresindeki 44 AHL 134 plakalı motosiklet, Malatya-Adıyaman kara yolunda, R.S'nin kullandığı 44 ACM 922 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güzel, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Güzel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel