Malatya'da kamyonetin üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin üzerinden düşen bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin üzerinden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Osman Çubuk (56), Sürgü Mahallesi'nde kamyonetin üzerinde araca boru yüklediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan Çubuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çubuk, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.