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Malatya'da kamyonetin üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti

18 Aralık 2023 00:01 Güncelleme: 00:02 Abone Ol

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin üzerinden düşen bir kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.