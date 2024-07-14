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Malatya'da Kamyonetin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde A.Ç. idaresindeki kamyonet, yol kenarındaki Erhan Karadoğan'a çarptı. Ağır yaralanan Karadoğan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

A.Ç. idaresindeki 06 AN 7844 plakalı kamyonet, Balaban Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki Erhan Karadoğan'a (18) çarptı.

Ağır yaralanan Karadoğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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