Malatya'da Kamyonetin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

A.Ç. idaresindeki 06 AN 7844 plakalı kamyonet, Balaban Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki Erhan Karadoğan'a (18) çarptı.

Ağır yaralanan Karadoğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.