Haberler

Belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırdı.

Malatya'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırdı.

Yeşilyurt ilçesi ile kent merkezi arasında sefer yapan MOTAŞ'a bağlı belediye otobüsünde yolculuk yapan 60 yaşındaki Mehdiye Genco, kalp krizi geçirdi.

Genco'nun rahatsızlandığını fark eden bazı yolcular, durumu otobüs şoförüne bildirdi.

Otobüs şoförü Erdoğan Küllü, güzergahını değiştirerek Genco'yu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Otobüsten sedyeyle hastaneye alınan ve tedavi altına alınan Genco'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Öte yandan, hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs şoförünün acil servis önüne gelmesi, sedyeye alınan hastaya ilk müdahalenin yapılması ve sedyeyle taşınması yer alıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

Süper Lig devinden Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle