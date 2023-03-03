Malatya'da kalıcı konutların inşaatı başladı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, depremde yıkılan ve hasar alan binalar yerine kalıcı yeni konutların yapımı için çalışmalara başlandı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, depremde yıkılan ve hasar alan binalar yerine kalıcı yeni konutların yapımı için çalışmalara başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası için kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile istişareler yapıldı. Yeni yerleşim bölgelerinde mikrobölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışma başlatıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de bugün ilk kazma vuruldu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, "Malatya'daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı şekilde 1 yıl içinde teslim edeceğiz" dedi.

BAKAN KURUM: 'İLK EVİM' KONUTLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında, 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek" dedi.