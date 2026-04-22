Haberler

Malatya'da kadınların 'örgü' yarışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'da düzenlenen 'El Örgüsü Yarışması'nda kadınlar, hızlı örgü örmek için kıyasıya yarıştı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından kentte örgü yarışması düzenlendi. Çilesiz Semt Konağı'nda düzenlenen yarışmada 90 kadın birinci olabilmek için yarıştı. İp ve şişlerin belediye tarafından karşılandığı yarışmada, katılımcılar 40 dakika boyunca örgü ördü. 18 yaş ve üzeri kadınların katıldığı yarışmada 8 ayrı örgü işlemi teknikleri uygulandı. Her yarışmacı ilk 3'e girebilmek için mücadele verirken, bazı katılımcılar ise hobi amaçlı yarıştıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelerek Malatya'da ikamet etmeye başlayan Cheryl Serindağ isimli yarışmacı da yarışmada ilgi gördü.

Yarışmaya ilişkin açıklama yapan Malatya Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Akın, kültürel ve sosyal anlamda ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kadınlar ve aile ile alakalı hemen hemen her hafta farklı çalışmalar düzenliyoruz. Örgü yarışmasına Malatyalı hemşehrilerimiz ciddi ilgi gösterdiler. Buradaki hedefimiz, kadınlarımızın sosyal hayata katılımı ve birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesidir" dedi.

Yarışma sonunda birinciye 5, ikinciye 3 ve üçüncüye ise 2 bin TL ödül verildi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

