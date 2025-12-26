Haberler

Malatya'da kaçan yarış tayları bulundu

Güncelleme:
Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçan 9 tay, yapılan aramalar sonucu bulundu. Olayda kaçan taylardan 10'una araçlar çarparken, 6'sı hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçıp, kaybolan 9 tay bulundu.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. İşletme içerisinde bulunan tavladaki 40 taydan 19'u kaçtı. Malatya-Kayseri kara yoluna çıkan taylardan 10'una, yoldan geçen araçlar çarptı. Çarpmanın etkisiyle taylardan 6'sı öldü, 4'ü yaralandı. Durumu ağır olan 2 tay uyutulurken, 9'un kaçtığı belirlendi. Kaçan milyonluk taylar için AFAD, UMKE, İtfaiye, polis, jandarma, belediye ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. İHA destekli aramalar sonucu kaybolan 9 tay bulundu. Taylar tekrar Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne getirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

