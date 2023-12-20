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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilen Ürünler

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Malatya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 16 cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati ele geçirildi. Şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 16 cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde şüpheli K.Ç'nin gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.

Şüphelinin evi ile iş yerinde yapılan aramada 16 akıllı cep telefonu, 19 kablosuz kulaklık, 25 akıllı kol saati, 27 elektronik sigara, 14 şarj kablosu ile 14 adaptör ele geçirildi.

Şüpheliye, "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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