Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 43 cep telefonu ve 317 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 43 gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kabloları ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.