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Malatya'da İyilik Derneği Yetim Çocuklar İçin İftar Programı Düzenlendi

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Malatya'da İyilik Derneği Temsilciliği tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda 190'ı çocuk, 500 kişinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Derneğin Malatya Temsilcisi Yahya Dayan, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Malatya'nın farklı mahallelerinden ve ilçelerinden davetlerine icabet edip iftarlarına katılanlara teşekkür ederek "Ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, bugün de Malatya'da yetim kardeşleriyle bir araya geldi. Bu programda emeği geçen Hanımeli Derneğine ve Genç Değer Hareketi üyelerine teşekkür ediyoruz. İyilik Derneği olarak Malatya'mızda, ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde yardım faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İyilik Derneği Malatya Temsilciliği Yetim Komisyonu adına, İdris Akkuş selamlama konuşması yaptı.

Programa katılan çocuklara, bir giyim mağazasından bayramlık alışverişi yapabilecekleri hediye çeki ve harçlık dağıtıldı.

Çocuklar için yüz boyama ve müzik dinletisi gibi etkinlikler de düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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