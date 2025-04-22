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Malatya'da İtfaiye Ekipleri Buluşuyor

Malatya'da İtfaiye Ekipleri Buluşuyor
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Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200 itfaiye personeli, Malatya'da İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı'nda bir araya gelecek. Toplantıda afet yönetimi ve mevzuat değişiklikleri gibi konular ele alınacak.

Türkiye'nin birçok ilindeki meydana gelen afetlerde görev yapan 200 itfaiye personeli, Malatya'da İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı'nda bir araya gelecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye teşkilatlarının kapasite gelişimi, mevzuat değişikliği ihtiyacı, afet ve acil durum yönetiminin görüşüleceği toplantı, 24-25 Nisan'da Malatya Nikah Sarayı'nda gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, ülkede meydana gelen afetlerde beraber çalışan itfaiyecilerin Malatya'da olmasından mutluluk duyacaklarını ifade etti.

81 ilden gelen daire başkanları, şube müdürleri ve itfaiye erleri ağırlayacaklarını aktaran Çoban, "Programımıza gelecek olan katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Toplantıda görüşülecek konularla ülkemize ve uluslararası platformlara daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz."

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Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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