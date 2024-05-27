Malatya'da İsrail'in Filistin kampına saldırısı protesto edildi
Malatya'da İsrail'in Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı, Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından protesto edildi. Platform üyeleri, Kanalboyu'nda yürüyüş yaparak Kernek Meydanı'na geldi ve burada Filistinliler için dua etti. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.
Malatya'da İsrail'in, Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.
Kudüs Kardeşlik Platformu adına Millet Bahçesi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde meşalelerle Kanalboyu'nda yürüyerek Kernek Meydanı'na geldi.
İsrail aleyhine slogan atan platform üyeleri, burada Filistinliler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okundu.
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeliler için gıyabi cenaze namazı kılan grup, daha sonra dağıldı.