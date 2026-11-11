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Malatya'da işletme sahibi, tartıştığı kişinin tabanca ateşiyle ayağından yaralandı

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Malatya'da işletme sahibi, tartıştığı kişinin tabanca ateşiyle ayağından yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde araç aksesuar işletmesi sahibi, iş yerinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla ayağından yaralandı. Yaralı, çevredekiler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde araç aksesuar işletmesi sahibi Emrah B., iş yerinde tartıştığı Efe S. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Araç aksesuar işletmesi sahibi Erhan B. ile iş yerine gelen Efe S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Efe S., yanındaki tabanca ile Erhan B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Erhan B. çevredekiler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli Efe S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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