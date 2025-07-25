Malatya'da İşçi Grupları Arasında Kavga: 16 Yaralı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, işçi iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındıktan sonra gözaltına alındı.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde işçi iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 16 kişi, tedavilerin ardından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bir inşaat alanında işçi iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan 16 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Söz konusu 16 kişi, tedavilerin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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