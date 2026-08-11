Haberler

Yol Çalışmasında Greyder Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Yol Çalışmasında Greyder Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol yapım çalışması sırasında greyderin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol yapım çalışması sırasında greyderin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Özalper Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Ahmet Baştürk, henüz belirlenemeyen nedenle S.E. idaresindeki greyderin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baştürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baştürk'ün cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltında
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Süper Lig'in ayarlarıyla oynamaya geliyor
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Damlanur'un ölümündeki sır perdesi 2,5 yıl sonra aralandı! İki amca tutuklandı

Damlanur'un ölümündeki sır 2,5 yıl sonra çözüldü! İki amca tutuklandı
Eski eşine kefen gönderip bıçaklayan zanlı tutuklandı

Eski koca dehşet saçtı! Önce kefen gönderdi sonra...