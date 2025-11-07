Malatya'da İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaatta çalışırken yüksekten düşen işçi Ali Karadağ, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.
Malatya'da, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde Ali Karadağ, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel