Malatya'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki E.T., yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen müdahale etti, ancak E.T. kurtarılamadı.
Malatya'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan E.T. (17), yüksekten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş