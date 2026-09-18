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Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

G.K. idaresindeki 44 LH 145 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde, S.E. yönetimindeki 46 AFT 962 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü S.E. ile eşi S.E, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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