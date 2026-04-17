Malatya'da Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

1) MALATYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 4 YARALI

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. E.E.'nin kullandığı 34 ESV 733 plakalı otomobil ile A A. idaresindeki 44 AAY 105 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. 44 AAY 105 plakalı otomobil devrilip, park halindeki bir hafif ticari araca da çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan sürücüler ile araçlardaki M.E.E. ve Z.E.A., kaldırıldıkları Battalgazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı