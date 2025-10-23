Haberler

Malatya'da İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açılacak


Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Malatya'da ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal market açma amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, vakfın 1783 aileye yardımda bulunduğunu ve iş insanlarından gıda bağışı beklediklerini ifade etti.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Malatya'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açacaklarını söyledi.

Elibüyük, Dedekorkut Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, vakıf olarak yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Malatya'da vakıflarına kayıtlı 1783 aileye aylık, iki aylık ve üç aylık periyotlarla çeşitli yardımlar yaptıklarını ifade eden Elibüyük, yardım yapılan ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kentte sosyal market açacaklarını kaydetti.

Elibüyük, "Sosyal marketimizi Malatya'da yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Bu markette en önemli çalışmalardan biri de iş insanlarına, bize nakdi yardım yapmak yerine marketimize gıda bağışında bulunabileceğinizi söylüyoruz." dedi.

Elibüyük, ayrıca olası afetlere karşı 16 ilde arama kurtarma ekibi oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
